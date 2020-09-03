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Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином

ТАССиещё 2
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального является фальсификацией.
Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши с ФРГ
Фото: ТАССТАСС
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