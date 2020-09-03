В ФРГ призвали предоставить убежище Навальному

Оппозиционная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) призвала правительство ФРГ предоставить убежище Алексею Навальному , который находится на лечении в берлинской клинике Charite.

"Навальный не будет в России в безопасности", — заявил в четверг агентству DPA эксперт по внутренним делам фракции СвДП в Бундестаге Константин Куле. "В этой связи Германия должна предоставить российскому оппозиционеру убежище", — считает он.

Как сообщило DPA, Куле и еще три политика из СвДП запросили проведение внеочередного заседания политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы для обсуждения ситуации вокруг Навального.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогера отравили веществом из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ . Официальный представитель ведомства РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Charite.