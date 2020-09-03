Турция объявила о начале второй волны коронавируса 

Все новости на карте

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна столкнулась с вторым пиком первой волны коронавируса из-за свадеб. Об этом сообщает Hürriyet.

По его словам, число новых случаев выросло из-за несоблюдения мер безопасности на свадьбах и других праздниках.

Министр подчеркнул, что в целом ситуация с вирусом в стране находится под контролем, рост заболеваемости отмечается в в Средней Анатолии и на юго-востоке Турции.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Турецкой ассоциации врачей Синан Адыяман заявил, что курортной Анталье, где находятся тысячи российских туристов, грозит масштабная вспышка коронавируса.

Медик обращал внимание, что Турция — одна из немногих стран, не требующих от пассажиров тестов на коронавирус.