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Турция объявила о начале второй волны коронавируса 

Мария Иванова 56 минут назад
Турция объявила о начале второй волны коронавируса
Фото: Reuters
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна столкнулась с вторым пиком первой волны коронавируса из-за свадеб. Об этом сообщает Hürriyet.
По его словам, число новых случаев выросло из-за несоблюдения мер безопасности на свадьбах и других праздниках.
Министр подчеркнул, что в целом ситуация с вирусом в стране находится под контролем, рост заболеваемости отмечается в в Средней Анатолии и на юго-востоке Турции.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Турецкой ассоциации врачей Синан Адыяман заявил, что курортной Анталье, где находятся тысячи российских туристов, грозит масштабная вспышка коронавируса.
Медик обращал внимание, что Турция — одна из немногих стран, не требующих от пассажиров тестов на коронавирус.

«Поезжайте в Германию без теста, посмотрим, сможете ли вы пройти. Турция слишком рискует», — предупреждал Адыяман.

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В мире , Минздрав РФ , Турция
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