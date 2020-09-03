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Лукашенко заявил, что не считает ситуацию в Белоруссии проблемной или сложной 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии проблемной
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию в стране сложной и проблемной. Об этом сообщает БелТА.

"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, — не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", — приводит агентство слова Лукашенко.

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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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