Обзор иноСМИ: «Город закрыли блокпосты, идут перестрелки» 

Почему Москва терпит белорусские протесты
Польский журналист Анджей Почебут заявил, что российские власти заняли нейтральную позицию по Белоруссии, так как боятся потерять симпатии белорусов. Об этом сообщает Niezależna.
«Если бы Путин начал однозначно поддерживать Лукашенко, пророссийские настроения в Беларуси пошли бы на убыль», — заявил журналист.
По его мнению, Россия не боится новых выборов в Белоруссии, так как большинство жителей страны настроены пророссийски и проголосуют за пророссийского кандидата.
Банды установили свои порядки в шведском городе
В шведском Гётеборге молодежные преступные группировки начали останавливать машины по ночам и задерживать незнакомых водителей. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.
«Я знаю людей, которым давали 24 часа на то, чтобы уехать из района, в городе блокпосты, перестрелки», — рассказал журналистам один из местных жителей.
Несколько десятков членов группировок полиция задержала и затем отпустила. Им грозят штрафы за нарушение общественного порядка.
Европу попросили «подружиться» с российской оппозицией
Профессор португальского Института политических исследований Энрике Бурнэй призвал страны Евросоюза поддержать оппозицию в России, Турции и Белоруссии. Как сообщает Diário de Notícias, по мнению Бурнэя, это единственный способ противостоять властям этих стран.
Профессор отметил, что Европа не может применять силу против России и Турции, а санкции перестали быть эффективными. «Но поддержать тех, кто способен запустить перемены, можно, и это лучшее, что мы можем сделать», — заключил он.
Мармоладе грозит исчезновение
Ученые предупреждают, что один из самых знаменитых ледников Италии — Мармолада — может исчезнуть в течение 15 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Ученые выяснили, что скорость таяния альпийского ледника увеличилась за последние три года. Десять лет назад Мармолада терял по пять гектаров льда ежегодно, а теперь — по девять гектаров в год.
Юань назвали серьезной угрозой доллару
Американский канал CNBC рассказал, что китайский юань приобретает все большее значение в мировом масштабе. Его глобальное использование постепенно увеличилось из-за растущего экономического влияния страны, объяснили аналитики.
По данным Международного валютного фонда, доля юаня в мировых резервах увеличилась с одного процента в 2016 году до примерно двух процентах сейчас. Пока юань не может заменить доллар, но торговая война между США и Китаем, а также растущее влияние Пекина через инициативу «Один пояс, один путь» могут помочь установлению «господства юаня».
Китайцы рассказали о «страхе НАТО» перед Ту-160
Китайское издание Sina рассказало о «советском шедевре» — бомбардировщике Ту-160, чья «огромная сила устрашает НАТО».
Издание сравнило Ту-160 со старым бомбардировщиком США В-1В и отметило, что российский самолет превосходит американский по бомбовой нагрузке. Дальность полета Ту-160 достигает 16 тысяч километров, а у В-1В — всего 12 тысяч. Даже сейчас, по мнению Sina, Ту-160 способен с легкостью уйти от сверхзвукового истребителя F-35.