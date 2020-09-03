Обзор иноСМИ: «Город закрыли блокпосты, идут перестрелки» 

Почему Москва терпит белорусские протесты

Польский журналист Анджей Почебут заявил, что российские власти заняли нейтральную позицию по Белоруссии , так как боятся потерять симпатии белорусов. Об этом сообщает Niezależna.

«Если бы Путин начал однозначно поддерживать Лукашенко, пророссийские настроения в Беларуси пошли бы на убыль», — заявил журналист.

По его мнению, Россия не боится новых выборов в Белоруссии, так как большинство жителей страны настроены пророссийски и проголосуют за пророссийского кандидата.

Банды установили свои порядки в шведском городе

В шведском Гётеборге молодежные преступные группировки начали останавливать машины по ночам и задерживать незнакомых водителей. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

«Я знаю людей, которым давали 24 часа на то, чтобы уехать из района, в городе блокпосты, перестрелки», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Несколько десятков членов группировок полиция задержала и затем отпустила. Им грозят штрафы за нарушение общественного порядка.

Европу попросили «подружиться» с российской оппозицией

Профессор отметил, что Европа не может применять силу против России и Турции, а санкции перестали быть эффективными. «Но поддержать тех, кто способен запустить перемены, можно, и это лучшее, что мы можем сделать», — заключил он.

Мармоладе грозит исчезновение

Ученые предупреждают, что один из самых знаменитых ледников Италии — Мармолада — может исчезнуть в течение 15 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Ученые выяснили, что скорость таяния альпийского ледника увеличилась за последние три года. Десять лет назад Мармолада терял по пять гектаров льда ежегодно, а теперь — по девять гектаров в год.

Юань назвали серьезной угрозой доллару

Американский канал CNBC рассказал , что китайский юань приобретает все большее значение в мировом масштабе. Его глобальное использование постепенно увеличилось из-за растущего экономического влияния страны, объяснили аналитики.

По данным Международного валютного фонда, доля юаня в мировых резервах увеличилась с одного процента в 2016 году до примерно двух процентах сейчас. Пока юань не может заменить доллар, но торговая война между США и Китаем, а также растущее влияние Пекина через инициативу «Один пояс, один путь» могут помочь установлению «господства юаня».

Китайцы рассказали о «страхе НАТО» перед Ту-160

Китайское издание Sina рассказало о «советском шедевре» — бомбардировщике Ту-160, чья «огромная сила устрашает НАТО».

Издание сравнило Ту-160 со старым бомбардировщиком США В-1В и отметило, что российский самолет превосходит американский по бомбовой нагрузке. Дальность полета Ту-160 достигает 16 тысяч километров, а у В-1В — всего 12 тысяч. Даже сейчас, по мнению Sina, Ту-160 способен с легкостью уйти от сверхзвукового истребителя F-35.