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NYT: давление на Меркель в вопросе о «Северном потоке — 2» усилилось 

ТАСС и ещё 5 10 минут назад
Давление на Меркель в вопросе о «СП — 2» усилилось
Фото: © AP Photo/Michael Sohn, pool
Противники реализации проекта "Северный поток — 2" усилили давление на канцлера ФРГ Ангелу Меркель на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Такая оценка приводится в статье, опубликованной 3 сентября в газете The New York Times.
Как констатирует издание, Меркель настаивает на необходимости "разделять политику и бизнес" и заявляет, что "Северный поток — 2" должен быть достроен. В материале подчеркивается, что на канцлера было оказано "сильнейшее давление" в свете утверждений правительства ФРГ о том, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". "Даже члены ее партии настаивали на том, что канцлеру следует в качестве ответной меры отменить проект "Северный поток — 2", — отмечается в статье. "После выявления того, что это был яд "Новичок", споры о газопроводе вновь возобновились", — говорится в материале.
В статье приводится мнение директора Немецкого общества внешней политики Даниэлы Шварцер. Она отметила, что Меркель до сих пор не уступала требованиям властей США, которые настаивают на прекращении строительства "Северного потока — 2". Как полагает эксперт, ситуация с Навальным может стать для канцлера ФРГ "еще одной причиной" согласиться с Вашингтоном. По словам Шварцер, сейчас "споры о "Северном потоке — 2" снова вышли на первый план".
Вместе с тем издание констатирует, что внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт высказался против прекращения реализации проекта. Он, в частности, отметил, что германская сторона заинтересована в сохранении влияния на Россию в сфере экономики.
Газета приводит мнение директора внешнеполитического отдела исследовательского Центра европейских реформ Яна Бонда, который ранее был британским дипломатом в РФ. Он полагает, что Меркель обратится в Организациею по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследования в связи с тем, что произошло с Навальным.
Позже, по мнению эксперта, канцлер ФРГ может поднять данный вопрос в Совете Безопасности ООН, ЕС или НАТО. По словам Бонда, в итоге могут быть введены адресные санкции, в ЕС могут решить выдворить российских дипломатов или объявить в розыск лиц, которые якобы могут быть причастны к тому, что произошло с Навальным.
Позиция России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал в четверг эмоциональными призывы остановить реализацию проекта "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Навальным. "Это скорее эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии. Это ["Северный поток — 2"] международный коммерческий проект, который в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента", — сказал он журналистам, комментируя соответствующие заявления из ФРГ.
В среду правительство Германии выступило с заявлением, что в анализах Навального найдены следы воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок".
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Комментарии
В мире , Европа , Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Юрген Хардт , Бундестаг , ЕС , ОЗХО , Совбез ООН , НАТО , New York Times , Германия
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