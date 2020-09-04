Противники реализации проекта "Северный поток — 2" усилили давление на канцлера ФРГ Ангелу Меркель на фоне ситуации с Алексеем Навальным . Такая оценка приводится в статье, опубликованной 3 сентября в газете The New York Times.

Как констатирует издание, Меркель настаивает на необходимости "разделять политику и бизнес" и заявляет, что "Северный поток — 2" должен быть достроен. В материале подчеркивается, что на канцлера было оказано "сильнейшее давление" в свете утверждений правительства ФРГ о том, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". "Даже члены ее партии настаивали на том, что канцлеру следует в качестве ответной меры отменить проект "Северный поток — 2", — отмечается в статье. "После выявления того, что это был яд "Новичок", споры о газопроводе вновь возобновились", — говорится в материале.

В статье приводится мнение директора Немецкого общества внешней политики Даниэлы Шварцер. Она отметила, что Меркель до сих пор не уступала требованиям властей США, которые настаивают на прекращении строительства "Северного потока — 2". Как полагает эксперт, ситуация с Навальным может стать для канцлера ФРГ "еще одной причиной" согласиться с Вашингтоном. По словам Шварцер, сейчас "споры о "Северном потоке — 2" снова вышли на первый план".

Вместе с тем издание констатирует, что внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт высказался против прекращения реализации проекта. Он, в частности, отметил, что германская сторона заинтересована в сохранении влияния на Россию в сфере экономики.

Газета приводит мнение директора внешнеполитического отдела исследовательского Центра европейских реформ Яна Бонда, который ранее был британским дипломатом в РФ. Он полагает, что Меркель обратится в Организациею по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследования в связи с тем, что произошло с Навальным.

Позже, по мнению эксперта, канцлер ФРГ может поднять данный вопрос в Совете Безопасности ООН ЕС или НАТО . По словам Бонда, в итоге могут быть введены адресные санкции, в ЕС могут решить выдворить российских дипломатов или объявить в розыск лиц, которые якобы могут быть причастны к тому, что произошло с Навальным.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал в четверг эмоциональными призывы остановить реализацию проекта "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Навальным. "Это скорее эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии. Это ["Северный поток — 2"] международный коммерческий проект, который в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента", — сказал он журналистам, комментируя соответствующие заявления из ФРГ.

В среду правительство Германии выступило с заявлением, что в анализах Навального найдены следы воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок".