В Белоруссии задержали двух известных телеведущих 

Известные в Белоруссии телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в среду, сообщили их жены.

Как написала жена Дудинского Катерина Раецкая в Facebook, ее муж "с товарищем" провел ночь в центре изоляции правонарушителей в Минске . Она добавила, что планирует вместе с женой Кохно Надеждой ожидать в четверг заседания по их делам в суде Центрального района Минска. Раецкая не уточнила, что вменяется в вину ее мужу, и попросила не фантазировать публично "на тему действий, предъявлений (обвинений — ред.) и других событий".

В свою очередь жена Кохно опубликовала в Instagram видео задержания, на котором видно, как к их с мужем машине на стоянке подъезжает синий микроавтобус, откуда выбегают несколько сотрудников ОМОН в полной амуниции и производят задержание.

Представители правоохранительных органов Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.

Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко , набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.