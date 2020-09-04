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Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 

Российская Газета и ещё 10 7 минут назад
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире
Фото: JORG CARSTENSEN / dpa / AFP
Самой богатой женщиной в мире стала бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Ее состояние достигло 68 миллиардов долларов, свидетельствуют данные рейтинга самых богатых людей от агентства Bloomberg.
На втором месте — Франсуаза Беттанкур-Майерс, владеющая компанией L'Oreal. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов. В общем списке самых богатых людей планеты Маккензи Скотт занимает 12-е место, а Беттанкур-Майерс — 13-е, пишет РИА Новости.
Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году. Женщина получила четыре процента акций компании Amazon на сумму 38 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что состояние богатейшего в мире человека — Джеффа Безоса — достигло 199,7 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, это рекордный показатель для бизнесмена. Уже два года Джефф Безос занимает первое место в списке самых состоятельных людей. За ним следуют один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (115,5 миллиарда долларов) и гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (113,2 миллиарда долларов).
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Комментарии
В мире , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Amazon , Microsoft , РИА Новости , Bloomberg
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