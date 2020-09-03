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Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза 

Lenta.ru и ещё 6 30 минут назад
Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко назначил нового руководителя Комитета государственной безопасности (КГБ), Комитета государственного контроля (КГК) и государственного секретаря Совета безопасности.
После проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Роман Головченко , Александр Лукашенко
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