Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко назначил нового руководителя Комитета государственной безопасности (КГБ), Комитета государственного контроля (КГК) и государственного секретаря Совета безопасности.
После проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.