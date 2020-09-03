Зеленский пытался назначить отцу пожизненную стипендию

В правительство был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 568 гривен (6800 рублей).

Кабинет министров снял вопрос с повестки.

В декабре прошлого года Александр Зеленский назвал тупой биомассой людей, критикующих его сына. Позже он пояснил, что высказался на эмоциях и не хотел никого обидеть.