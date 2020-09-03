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Зеленский пытался назначить своему отцу пожизненную стипендию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Зеленский пытался назначить отцу пожизненную стипендию
Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP
Президент Украины Владимир Зеленский пытался назначить пожизненную стипендию своему отцу, завкафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает «Страна.ua».
В правительство был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 568 гривен (6800 рублей).
Кабинет министров снял вопрос с повестки.
В декабре прошлого года Александр Зеленский назвал тупой биомассой людей, критикующих его сына. Позже он пояснил, что высказался на эмоциях и не хотел никого обидеть.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Зеленский
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