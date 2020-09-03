Пока вы спали: США будут штурмовать Калининград 

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США намерены штурмовать Калининград на новых легких танках. Об этом сообщает «Свободная пресса».

По версии издания, легкие танки, вернувшиеся на вооружение армии Соединенных Штатов Америки некоторое время назад, призваны заменить основной боевой танк США «Абрамс» (M1 Abrams), слишком тяжелый, неповоротливый и неуклюжий для нападения на Россию на западном стратегическом направлении.

Красивые автомобильные и мотоциклетные номера смогут стоить шесть миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад Министерство экономического развития России направило в правительство проект постановления о правилах продажи красивых номеров. Согласно ему, они будут продаваться на аукционах, начальная стоимость автономера сможет достигать шести миллионов рублей, мотономера — двух миллионов рублей.

Каникулы для бизнеса, объявленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, следует продлить. С таким предложением, как сообщает РБК, выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину , в котором предложил во избежание всплеска банкротств и дальнейшего сжатия экономической активности продлить отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса до конца 2021 года.

Элиты России столь же качественные, как элиты Ботсваны. Об этом сообщает пресс-служба московской школы управления «Сколково».

Исследователи из «Сколково» и Университета Санкт-Галлена (Швейцария) разработали методику измерения качества элит. Согласно ей, первое место из 32 исследованных стран занимает Сингапур (68,5 балла). Россия занимает 23-е с 48,9 балла. Столько же баллов у Ботсваны (24-е место).

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает «Синьхуа».

Си направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. В ней он, в частности, выразил готовность практиковать мультилатерализм, защищать международную справедливость и работать над углублением российско-китайских отношений.