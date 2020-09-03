Лукашенко хотел объединить Белоруссию с Украиной 

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Туск, занимавший в 2014 году пост главы Европейского совета подчеркнул, что на момент «украинского кризиса» Белоруссия являлась чем-то вроде посредника в трехсторонних переговорах между Москвой, Киевом и Евросоюзом . Именно тогда, по его словам, Лукашенко убеждал, что украинский конфликт может быть решен быстро, если он возглавит союзное украино-белорусское государство.

При этом лидер Белоруссии пояснял, что реализация его инициативы способна остановить «российскую агрессию». Однако Туск полагает, что Лукашенко действовал исключительно исходя из страха «потерять власть».

Журналисты напоминают, что Александр Лукашенко официально никогда не заявлял о намерении образовать и возглавить союзной с Украиной государство.