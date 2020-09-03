Лукашенко хотел объединить Белоруссию с Украиной 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году выступал за объединение республики с Украиной и предлагал свою кандидатуру на пост главы союзного государства, заявил в интервью изданию Onet бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, таким образом белорусский лидер предлагал оградить украинцев от агрессии со стороны россиян.
Туск, занимавший в 2014 году пост главы Европейского совета подчеркнул, что на момент «украинского кризиса» Белоруссия являлась чем-то вроде посредника в трехсторонних переговорах между Москвой, Киевом и Евросоюзом. Именно тогда, по его словам, Лукашенко убеждал, что украинский конфликт может быть решен быстро, если он возглавит союзное украино-белорусское государство.
При этом лидер Белоруссии пояснял, что реализация его инициативы способна остановить «российскую агрессию». Однако Туск полагает, что Лукашенко действовал исключительно исходя из страха «потерять власть».
Журналисты напоминают, что Александр Лукашенко официально никогда не заявлял о намерении образовать и возглавить союзной с Украиной государство.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Белоруссию. Причиной такого решения послужила нестабильная политическая обстановка в республике.