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Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Артём Кульша
03 сентября 2020
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте правительства России.
Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение.
В июле оперативный штаб по борьбе с болезнью предложил возобновлять авиасообщение с другими странами на основе принципов взаимности, если там в течение 14 дней будет зафиксировано не более 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев, а коэффициент распространения болезни за семь дней не превысит 1.
В мире,Россия,Египет,Мальдивы,Объединенные Арабские Эмираты,
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