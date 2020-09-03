Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

В июле оперативный штаб по борьбе с болезнью предложил возобновлять авиасообщение с другими странами на основе принципов взаимности, если там в течение 14 дней будет зафиксировано не более 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев, а коэффициент распространения болезни за семь дней не превысит 1.