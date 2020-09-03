«Соучастие»: Трампа призвали к ответу по делу Навального 

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В качестве одной из причин, почему Трамп до сих пор не высказал свое отношение к произошедшим событиям Джо Байден назвал неспособность американского лидера противостоять президенту России Владимиру Путину . Однако, по мнению кандидата на пост главы США, Трампу всё-таки следует осудить «нападение» на Навального.

«Его молчание — соучастие», — отметил Байден

Политик также подчеркнул, что анализ «метода атаки» на оппозиционера позволяет утверждать, что нападение — дело рук российских властей, которые «не желают терпеть никакой критики».