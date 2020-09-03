«Соучастие»: Трампа призвали к ответу по делу Навального 

Молчание президента США Дональда Трампа по ситуации с возможным отравлением российского блогера Алексея Навального равнозначно соучастию в преступлении, заявил на своем сайте кандидат на пост главы Соединенных штатов Джо Байден. При этом политик даже не сомневается, что к инциденту с оппозиционером причастны российские власти.
В качестве одной из причин, почему Трамп до сих пор не высказал свое отношение к произошедшим событиям Джо Байден назвал неспособность американского лидера противостоять президенту России Владимиру Путину. Однако, по мнению кандидата на пост главы США, Трампу всё-таки следует осудить «нападение» на Навального.
«Его молчание — соучастие», — отметил Байден
Политик также подчеркнул, что анализ «метода атаки» на оппозиционера позволяет утверждать, что нападение — дело рук российских властей, которые «не желают терпеть никакой критики».
Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с Алексеем Навальным не должна отразится на российско-немецких отношениях. По ее словам, двум государствам необходимо в настоящее время поддерживать нормальный диалог, который касается важных международных тем: например, событий в Сирии и Ливии.