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«Соучастие»: Трампа призвали к ответу по делу Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
«Соучастие»: Трампа призвали к ответу по делу Навального
Фото: РИА Новости
Молчание президента США Дональда Трампа по ситуации с возможным отравлением российского блогера Алексея Навального равнозначно соучастию в преступлении, заявил на своем сайте кандидат на пост главы Соединенных штатов Джо Байден. При этом политик даже не сомневается, что к инциденту с оппозиционером причастны российские власти.
В качестве одной из причин, почему Трамп до сих пор не высказал свое отношение к произошедшим событиям Джо Байден назвал неспособность американского лидера противостоять президенту России Владимиру Путину. Однако, по мнению кандидата на пост главы США, Трампу всё-таки следует осудить «нападение» на Навального.

«Его молчание — соучастие», — отметил Байден

Политик также подчеркнул, что анализ «метода атаки» на оппозиционера позволяет утверждать, что нападение — дело рук российских властей, которые «не желают терпеть никакой критики».
Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с Алексеем Навальным не должна отразится на российско-немецких отношениях. По ее словам, двум государствам необходимо в настоящее время поддерживать нормальный диалог, который касается важных международных тем: например, событий в Сирии и Ливии.
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В мире , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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