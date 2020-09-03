Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой 

Lenta.ru 40 минут назад
Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой
Фото: Daily Mail
Активисты из организации PETA обрушились на принца Уильяма с критикой из-за того, что он взял на охоту старшего сына. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что недавно семилетний принц Джордж наблюдал за тем, как его родители стреляли по птицам во время семейного отдыха в Шотландии.

«Когда ребенок видит убийство, совершаемое к тому же его родителями, это может навредить его психике. Это может лишить ребенка сочувствия животным, что само по себе является поводом для волнений», — отметили активисты.

Зоозащитники добавили, что ребенка необходимо научить уважать всех живых созданий, чтобы он вырос «ответственным, сострадательным лидером».
В январе активисты их PETA подарили герцогине Кембриджская Кэтрин сумку Brigitte Oxymore, изготовленную экопроизводителем Ashoka. Материал, использованный для внешней отделки, создан из переработанной яблочной кожуры и напоминает кожу. Передняя часть аксессуара дополнена вставкой из черной искусственной замши. По информации PETA, для бледно-розовой подкладки сумки дизайнеры использовали несколько утилизированных пластиковых бутылок. К ней прилагаются съемные ремни — из искусственной кожи и в виде золотистой цепочки.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Российская элита оказалась низкокачественной Российская элита оказалась низкокачественной Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Комментарии
В мире , принц Уильям , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появление российской подлодки у берегов Аляски объяснили
Появление российской подлодки у берегов Аляски объяснили
Путин рассказал о здоровье дочери после вакцинации
Путин рассказал о здоровье дочери после вакцинации
В Чехии возвращают масочный режим
В Чехии возвращают масочный режим
Мужчина с тату на все тело удалил уши
Мужчина с тату на все тело удалил уши
Видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение