Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой 

Активисты из организации PETA обрушились на принца Уильяма с критикой из-за того, что он взял на охоту старшего сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что недавно семилетний принц Джордж наблюдал за тем, как его родители стреляли по птицам во время семейного отдыха в Шотландии

«Когда ребенок видит убийство, совершаемое к тому же его родителями, это может навредить его психике. Это может лишить ребенка сочувствия животным, что само по себе является поводом для волнений», — отметили активисты.

Зоозащитники добавили, что ребенка необходимо научить уважать всех живых созданий, чтобы он вырос «ответственным, сострадательным лидером».

В январе активисты их PETA подарили герцогине Кембриджская Кэтрин сумку Brigitte Oxymore, изготовленную экопроизводителем Ashoka. Материал, использованный для внешней отделки, создан из переработанной яблочной кожуры и напоминает кожу. Передняя часть аксессуара дополнена вставкой из черной искусственной замши. По информации PETA, для бледно-розовой подкладки сумки дизайнеры использовали несколько утилизированных пластиковых бутылок. К ней прилагаются съемные ремни — из искусственной кожи и в виде золотистой цепочки.