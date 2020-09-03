Коммунистическая партия Китая представляет для США большую угрозу, чем Россия , уверен американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Единственная и наибольшая угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранного государства исходит со стороны Коммунистической партии Китая", — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что китайская Коммунистическая партия наращивает военный потенциал. Кроме того, она "внедрилась в США так, как этого не сделала Россия". Кроме того, по словам госсекретаря, Китай использовал свою "экономическую мощь" для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США.