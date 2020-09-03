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Китай встал на пути России к лидерству 

Lenta.ru 16 минут назад
Китай встал на пути России к лидерству
Фото: Getty Images
Несмотря на рост закупок российской пшеницы по всему миру, Китай остается одним из немногих основных рынков, куда Россия не может нарастить поставки, пишет Bloomberg.
Россия продает пшеницу более чем в 100 стран благодаря рекордному урожаю. Тем не менее, некоторые рынки, такие как Китай и Алжир, остаются недоступными, поскольку российская пшеница не отвечает их требованиям. Экспорт в Китай идет только из Сибири и Дальнего Востока из-за опасений Китая по поводу спорыньи (грибка, произрастающего, в том числе на ржи и на пшенице).
Кроме того, некоторые поставки из России не соответствуют требованиям китайских мукомольных заводов, а качество нестабильно, сказал аналитик Beijing Orient Agribusiness Consultant Co. Ltd. Ма Вэньфэн. Ожидается, что закупки Китая вырастут до семилетнего максимума в этом сезоне. Это хорошая новость для Франции и Австралии, Россия же может поставлять только небольшое количество пшеницы. Таким образом, Китай встал на пути страны к мировому лидерству по экспорту пшеницы.
Тем не менее, две страны наладили более тесные сельскохозяйственные связи в последние годы. В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
По данным Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в Китай вырастет на 12 процентов до 6 миллионов тонн в сезоне 2020-2021 годов. В прошлом сезоне Франция, Канада и Австралия были крупнейшими поставщиками в страну.
Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в ЕС, поэтому Россия может выйти на первое место в мире по экспорту зерновых.
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Комментарии 4
В мире , ЕС , Bloomberg , Алжир , Китай
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