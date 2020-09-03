Китай встал на пути России к лидерству 

Несмотря на рост закупок российской пшеницы по всему миру, Китай остается одним из немногих основных рынков, куда Россия не может нарастить поставки, пишет Bloomberg.

Россия продает пшеницу более чем в 100 стран благодаря рекордному урожаю. Тем не менее, некоторые рынки, такие как Китай и Алжир , остаются недоступными, поскольку российская пшеница не отвечает их требованиям. Экспорт в Китай идет только из Сибири и Дальнего Востока из-за опасений Китая по поводу спорыньи (грибка, произрастающего, в том числе на ржи и на пшенице).

Кроме того, некоторые поставки из России не соответствуют требованиям китайских мукомольных заводов, а качество нестабильно, сказал аналитик Beijing Orient Agribusiness Consultant Co. Ltd. Ма Вэньфэн. Ожидается, что закупки Китая вырастут до семилетнего максимума в этом сезоне. Это хорошая новость для Франции и Австралии, Россия же может поставлять только небольшое количество пшеницы. Таким образом, Китай встал на пути страны к мировому лидерству по экспорту пшеницы.

Тем не менее, две страны наладили более тесные сельскохозяйственные связи в последние годы. В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.

По данным Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в Китай вырастет на 12 процентов до 6 миллионов тонн в сезоне 2020-2021 годов. В прошлом сезоне Франция, Канада и Австралия были крупнейшими поставщиками в страну.