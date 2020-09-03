Суд в США признал правоту Сноудена 

Американский суд признал, что сбор личных данных граждан страны спецслужбами был незаконным. Таким образом, суд подтвердил правоту бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, раскрывшего эту информацию и получившему политическое убежище в России.
«Семь лет назад, когда в новостях было объявлено, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности», — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.
Программа американского Агентства национальной безопасности по сбору метаданных о телефонных звонках граждан США была приостановлена в 2015 году решением Конгресса страны.