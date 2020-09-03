Суд в США признал правоту Сноудена 

«Семь лет назад, когда в новостях было объявлено, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности», — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.