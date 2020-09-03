Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в США признал правоту Сноудена 

Свободная пресса и ещё 2 28 минут назад
Американский суд признал, что сбор личных данных граждан страны спецслужбами был незаконным. Таким образом, суд подтвердил правоту бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, раскрывшего эту информацию и получившему политическое убежище в России.

«Семь лет назад, когда в новостях было объявлено, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности», — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

Программа американского Агентства национальной безопасности по сбору метаданных о телефонных звонках граждан США была приостановлена в 2015 году решением Конгресса страны.
Свободная пресса: последние новости
Лондон анонсировал массовые аресты россиян в Британии Лондон анонсировал массовые аресты россиян в Британии Трамп назвал Байдена «заторможенным» Трамп назвал Байдена «заторможенным» Российского посла вызовут в МИД Германии из-за «Новичка» у Навального Российского посла вызовут в МИД Германии из-за «Новичка» у Навального
В мире , Видео , Происшествия , США , Эдвард Сноуден , АНБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В школах предлагают сократить классы до 10 человек
В школах предлагают сократить классы до 10 человек
Госдеп пригрозил России ухудшением отношений
Госдеп пригрозил России ухудшением отношений
Российская элита оказалась низкокачественной
Российская элита оказалась низкокачественной
Заявление Меркель о Навальном шокировало Нидерланды
Заявление Меркель о Навальном шокировало Нидерланды
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение