Неизвестные задержали участницу протестов в Минске

Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре Минска , задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Колонна в составе около 100 человек вечером направлялась по одной из главных улиц столицы в направлении площади Победы. Этому предшествовала протестная акция, которая продолжалась на площади Независимости примерно с 18.00 (время совпадает с московским) в более расширенном составе. Согласно подсчетам РИА Новости, в ней приняли участие порядка 250 человек.

После окончания акции примерно треть митингующих отделилась от остальной группы и начала движение по проспекту Независимости. Спустя примерно 20 минут к колонне подъехал белый микроавтобус с затонированными стёклами и без номерных знаков. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как из него вышли несколько человек в чёрной форме и, не представившись и не предъявив документов, вырвали из толпы одну из женщин, после чего посадили ее в автомобиль и увезли.

Несмотря на случившееся, колонна продолжила шествие.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК , он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.