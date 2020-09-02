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В Минске неизвестные задержали участницу протестов 

РИА Новости 1 час назад
Неизвестные задержали участницу протестов в Минске
Фото: РИА Новости
Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре Минска, задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна в составе около 100 человек вечером направлялась по одной из главных улиц столицы в направлении площади Победы. Этому предшествовала протестная акция, которая продолжалась на площади Независимости примерно с 18.00 (время совпадает с московским) в более расширенном составе. Согласно подсчетам РИА Новости, в ней приняли участие порядка 250 человек.
После окончания акции примерно треть митингующих отделилась от остальной группы и начала движение по проспекту Независимости. Спустя примерно 20 минут к колонне подъехал белый микроавтобус с затонированными стёклами и без номерных знаков. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как из него вышли несколько человек в чёрной форме и, не представившись и не предъявив документов, вырвали из толпы одну из женщин, после чего посадили ее в автомобиль и увезли.
Несмотря на случившееся, колонна продолжила шествие.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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