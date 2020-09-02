Украина призвала к санкциям против РФ из-за Навального

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ , комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального, а российскому послу в немецком МИДе не дали ответов ни на какие конкретные вопросы по данным немецких анализов Навального. Позже российское дипведомство призвало избегать политизации инцидента с Навальным и вернуться в правовое поле.

В сообщении на сайте МИД Украины говорится об осуждении отравления Навального и призыве к санкциям.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления… ", — добавил МИД Украины.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.