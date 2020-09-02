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Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным 

РИА Новости 1 час назад
Украина призвала к санкциям против РФ из-за Навального
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов Алексея Навального призвало к санкциям в отношении России.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального, а российскому послу в немецком МИДе не дали ответов ни на какие конкретные вопросы по данным немецких анализов Навального. Позже российское дипведомство призвало избегать политизации инцидента с Навальным и вернуться в правовое поле.
В сообщении на сайте МИД Украины говорится об осуждении отравления Навального и призыве к санкциям.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления… ", — добавил МИД Украины.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Германия , Москва
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