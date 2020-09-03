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Белорусская оппозиция заявила, что пыталась связаться с послом России 

Общественная служба новостей и ещё 4 17 минут назад
Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с послом РФ
Фото: Sputnik.by
Координационный совет оппозиции Белоруссии (КС) пытался связаться с послом России в стране, заявила член президиума координационного совета Мария Колесникова.
В разговоре с «Эхом Москвы» она отметила, что попытки предпринимались несколько раз, однако никакого ответа КС пока получить не удалось.
Колесникова заявила, что её попросили подождать ответ.
В Координационном совете также уточнили, что готовы отстаивать свою точку зрения, что у белорусов и россиян сложились хорошие отношения, однако президент страны Александр Лукашенко мешает этому.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Лукашенко обвинили в неумении строить отношения с Россией. По словам оппозиции, всё, что видят граждане «это манипуляции и постоянный обман».
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Второй стала представитель оппозиции Светлана Тихановская с результатом 10,12% голосов.
Сообщение Белорусская оппозиция заявила, что пыталась связаться с послом России появились сначала на Общественная служба новостей.
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Комментарии 21
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Эхо Москвы
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