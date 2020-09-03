Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с послом РФ

В разговоре с «Эхом Москвы» она отметила, что попытки предпринимались несколько раз, однако никакого ответа КС пока получить не удалось.

Колесникова заявила, что её попросили подождать ответ.

В Координационном совете также уточнили, что готовы отстаивать свою точку зрения, что у белорусов и россиян сложились хорошие отношения, однако президент страны Александр Лукашенко мешает этому.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Лукашенко обвинили в неумении строить отношения с Россией. По словам оппозиции, всё, что видят граждане «это манипуляции и постоянный обман».

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Второй стала представитель оппозиции Светлана Тихановская с результатом 10,12% голосов.

Сообщение Белорусская оппозиция заявила, что пыталась связаться с послом России появились сначала на Общественная служба новостей.