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ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным 

РИА Новости 49 минут назад
ЕС обратился к РФ по ситуации с Навальным
Фото: РИА Новости
Евросоюз будет внимательно следить за ситуацией, связанной с Алексеем Навальным, и обсудит ее последствия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального… Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права", — говорится в заявлении.

"Важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовало попытку убийства Навального", — заявил Боррель, добавив, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".

Кабмин ФРГ сделал заявление по Навальному
Он пожелал Навальному быстрого и полного выздоровления.

"ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом и обсудит его последствия", — заключил глава дипломатии ЕС.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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В мире , Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Леонид Ринк , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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