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Власти Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса 

News.ru и ещё 2 54 минуты назад
В Турции вновь забили тревогу из-за коронавируса
Фото: globallookpress.com
Пандемия коронавирусной инфекции в Турции достигла второго пика. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, каждый день фиксируется всё больше заражений. Новые случаи COVID-19 выявляются в Мардине, Шанлыурфе, Газиантепе и Эрзуруме, которые являются восточными провинциями страны.

Анкара, Стамбул, Измир, Бурса всё ещё в ряду высокого риска, — подчеркнул Коджа журналистам.

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Министр отметил, что в Анкаре фиксируется в два раза больше случаев заражения, чем в Стамбуле. Власти принимают меры, в том числе в отношении социальной дистанции, люди определённого возраста не могут посещать различные учреждения.

Пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час, — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в некоторых регионах ситуация с распространением COVID-19 пограничная, хотя пока нельзя говорить о потере контроля над распространением вируса.
Общее число заражённых коронавирусной инфекцией в Турции достигло 273 301, с начала пандемии умерли 6462 человека. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1596 новых случаев, что является самым большим суточным приростом с 15 июня, умерли 45 человек. Накануне инфицированными оказались 1573 человека, скончались 47, это наибольшее число умерших за сутки с 15 мая.
NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса в Анталье установили запрет на пенные вечеринки, а также на развлекательные мероприятия, при которых используются «дым, туман и цветные порошки». Ограничения связаны с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены.
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Комментарии 8
В мире , Ближний Восток , Анкара , Турция
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