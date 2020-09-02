В НАТО высказались о ситуации с Навальным

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с «Новичком». Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня, что делает ещё более срочным проведение Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми членами НАТО относительно последствий», — написал он.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.