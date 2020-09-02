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В НАТО прокомментировали заявление Германии о «Новичке» у Навального 

RT на русском 1 час назад
В НАТО высказались о ситуации с Навальным
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Германии о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с «Новичком». Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня, что делает ещё более срочным проведение Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми членами НАТО относительно последствий», — написал он.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.
Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Как подчёркивали в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего. Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.
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Комментарии 1
В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , Штеффен Зайберт , НАТО , Германия
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