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«Пусть задумаются»: Минск вводит санкции против Прибалтики 

Газета.Ru 53 минуты назад
«Пусть задумаются»: Минск вводит санкции против Прибалтики
Фото: Газета.Ru
Минск решил ввести асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны ранее запретили въезд на свою территорию тем, кто якобы причастен к фальсификации на выборах президента Белоруссии, а также к применению насилия против протестующих. В список вошли белорусский президент Александр Лукашенко и представители его администрации.
Белорусские власти утвердили асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

«Будут и другие страны вводить санкции, мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решение и давать адекватный ответ», — заверил он на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее балтийские страны ввели свои санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. В частности, запрет на въезд в течение пяти лет установлен для белорусского президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора. В перечень лиц, попавших под ограничения, входят и представители службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.
Эти люди, по мнению балтийских властей, «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».
В белорусском министерстве иностранных дел в ответ заявили, что такое решение было «поспешным шагом».
Под ответные санкции Белоруссии попали те, кто «рьяно» пытался вмешиваться во внутренние дела республики, «делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и, более того, вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти».
Глава МИД Белоруссии отметил, что власти республики трактуют подобные действия как вмешательство. «Естественно, на основании этого был подготовлен этот асимметричный санкционный список со стороны Белоруссии», — пояснил глава ведомства.
По словам Макея, список попавших под ограничения не будет опубликован. Министр подчеркнул, что в перечень было внесено «достаточное число лиц трех прибалтийских государств».
Макей напомнил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства имеют единый список невъездных лиц. Это, по мнению главы министерства, «должно заставить их [эти страны] в определенной степени задуматься».
9 августа в Белоруссии прошли выборы. Их результаты — победа Александра Лукашенко с колоссальным отрывом — привели к массовым акциям протеста. Манифестанты выступают против итогов выборов и требуют проведения нового голосования. Большинство демонстрантов поддерживают основную соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую, которая в самый разгар протестов уехала в Литву.
В первые дни выступления оппозиции жестко подавлялись правоохранительными органами. Сообщалось о сотнях пострадавших как со стороны недовольных белорусов, так и со стороны силовиков. За первые четыре дня были задержаны примерно 7 тыс. протестующих.
Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что проведет новые выборы только после внесения поправок в Конституцию. Оппозиция с этим не согласна и считает его слова лишь попыткой задобрить протестующих.
Глава МИД Белоруссии на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что Минск выступает против революционных потрясений, которые организованы внешними силами.

«Любая революция всегда приводит к тому, что проливается кровь. И мы категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов», — подчеркнул Макей.

Он отметил, что «мир и спокойствие, стабильность в стране, государстве и в обществе» могут восстановиться только при «спокойном эволюционном движении вперед». Министр также добавил, что у них с Лавровым сложилось «единое понимание процессов, происходящих в Беларуси».
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Комментарии
В мире , Прибалтика , Статьи , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ , МИД , МВД , Центризбирком России , Латвия , Литва , Минск , Эстония
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