Джонсон призвал Москву объяснить ситуацию с Навальным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым, чтобы российские власти объяснили произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы своими глазами наблюдали последствия применения "Новичка" в Соединенном Королевстве. Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы правосудие свершилось", — написал Джонсон в среду в своем Twitter.
В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что по результатам исследования анализов Навального токсикологи бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответа на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.