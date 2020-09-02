США отреагировали на заявление ФРГ о Навальном

"Россия в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности", — утверждает в заявлении.