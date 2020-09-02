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США намерены привлечь к ответственности причастных к отравлению Навального 

ТАСС 20 минут назад
США отреагировали на заявление ФРГ о Навальном
Фото: Reuters
Власти США глубоко обеспокоены в связи с тем, что в организме блогера Алексея Навального якобы найдены следы вещества типа "Новичок". Как говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, Вашингтон намерен работать с союзниками над привлечением к ответственности причастных к отравлению Навального.
В Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"

"Россия в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности", — утверждает в заявлении.

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В мире , Алексей Навальный , ИТАР-ТАСС , США
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