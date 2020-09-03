Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили о вскрытии Россией «немыслимых ошибок» НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 14 минут назад
РФ помогла выявить «немыслимые ошибки» НАТО
Фото: Reuters
Успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО». Такое мнение в статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган.
Журналист проанализировал в своем материале два подобных инцидента, которые произошли 28 августа над Балтийским и Черным морями. В обоих случаях российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США В-52, приблизившиеся к российской границе, передает РИА «Новости».
Роган подверг жесткой критике командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «немыслимых ошибках» и «серьезном тактическом просчете» альянса. По словам публициста, Россия «особенно не любит» полеты самолетов НАТО вблизи Калининграда и своей западной границы. В связи с этим он задается вопросом, почему американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя, по мнению Рогана, в НАТО должны были предвидеть «высокий риск» перехвата В-52 российскими самолетами.
Рассматривая инцидент над Балтийским морем, журналист приводит заявление НАТО о нарушении российским истребителем воздушного пространства Дании (в Минобороны России эти обвинения отвергли). По мнению Рогана, Россия смогла «успешно вторгнуться в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО», и ни датские, ни польские ВВС оказались не готовы к отражению «российского вторжения». Американское командование также ничего не предприняло, хотя имело возможность поднять эскадрилью истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии.
Особенно резкую реакцию журналиста вызвал комментарий командующего ОВВС НАТО Джеффа Харригяна, который выразил готовность защищать воздушное пространство альянса. «Почему Харригян делает такое заявление, если русские только что доказали, что это неправда?» — задался вопросом Роган.
По мнению автора статьи, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов альянса. Если командующие НАТО не изменят свою тактику, их необходимо заменить, заключает публицист.
Напомним, 28 августа российский Су-27 провел перехват американского, швейцарского и датского самолетов-разведчиков над Балтийским морем, а также бомбардировщика ВВС США над Черным.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова назвала заявления Германии по Навальному бездоказательными Захарова назвала заявления Германии по Навальному бездоказательными Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса
Комментарии 7
В мире , Армия , Черное море , Балтийское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
Видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение