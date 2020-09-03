Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США допустили введение санкций из-за ситуации с Навальным 

РИА Новости и ещё 38 1 час назад
США готовят новые санкции против России
Фото: РИА Новости
США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. По словам Пескова, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

"Мы глубоко обеспокоены результатами исследований. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения. Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват", — сказала она на брифинге.

Макинани уточнила, что речь может идти о финансовых рестрикциях.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. США же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Комментарии 35
В мире , Политика , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко стал врагом Украины
Лукашенко стал врагом Украины
Из окна шестого этажа в Москве выпал ребёнок
Из окна шестого этажа в Москве выпал ребёнок
Пассажирку не пускали на рейс из-за игрушечного пистолета
Пассажирку не пускали на рейс из-за игрушечного пистолета
Президент Карабаха призвал готовиться к войне
Президент Карабаха призвал готовиться к войне
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
Лукашенко стал врагом Украины
В мире