Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель прокомментировала сообщения об отравлении Навального «Новичком» 

РИА Новости 9 минут назад
Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Алексея Навального "жертвой преступления".

"Алексей Навальный стал жертвой нападения при помощи химического нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок". Этот яд был без сомнения обнаружен в анализах. Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ", — сказала Меркель.

"Российскому послу во второй половине дня сообщили в министерстве иностранных дел о результатах обследования. Мы ожидаем, что российское правительство объяснится по произошедшему. Появились очень сложные вопросы, на которые может и должно дать ответы только российское правительство", — заявила Меркель журналистам.

В Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"
По ее словам, судьба Навального привлекла всемирное внимание.

"Мир ждет ответов", — добавила она.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Последние новости
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Комментарии 30
В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , МИД , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , РИА Новости , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение