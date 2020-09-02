Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным

"Алексей Навальный стал жертвой нападения при помощи химического нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок". Этот яд был без сомнения обнаружен в анализах. Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ", — сказала Меркель.