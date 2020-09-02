Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Алексея Навального "жертвой преступления".
"Алексей Навальный стал жертвой нападения при помощи химического нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок". Этот яд был без сомнения обнаружен в анализах. Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ", — сказала Меркель.
"Российскому послу во второй половине дня сообщили в министерстве иностранных дел о результатах обследования. Мы ожидаем, что российское правительство объяснится по произошедшему. Появились очень сложные вопросы, на которые может и должно дать ответы только российское правительство", — заявила Меркель журналистам.
По ее словам, судьба Навального привлекла всемирное внимание.
"Мир ждет ответов", — добавила она.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.