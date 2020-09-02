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Пока вы не уснули: Казахстан создал барьер России 

Сергей Василенок 24 минуты назад
Пока вы не уснули: Казахстан создал барьер России
Фото: РИА Новости
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Россия пожаловалась на Казахстан

Россия обратилась в Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с жалобой на прекращение поставок металлического лома из Казахстана, сообщает РБК. ЕЭК усмотрела в действиях Казахстана признаки создания «барьера» — недопустимых препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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«Мы стерпим»: Крым готовится к худшему

Жители Крыма перетерпят дефицит воды. Об этом директор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил «Вестям Крым». Прошедшей ночью в Симферополе был введен второй этап ограничений водоснабжения из-за дефицита воды. В городе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики подачи воды.
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Полковник полиции открыл огонь по подчиненным

Начальник отдела полиции в Казани расстрелял подчиненных из-за плохих показателей работы. Об этом сообщает Readovka. Некоторое время назад начальник отдела полиции «Зареченский» управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Казани полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь из винтовки по дознавательнице, показатели работы которой счел недостаточно хорошими.
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Россиянам назвали сроки начала жизни без масок

Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно. И его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.
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Россия проиграла битву за СНГ

gov.kg
События в Белоруссии в очередной раз оживили одну из самых популярных тем для обсуждения и острой критики Кремля среди политически активных граждан. Речь о безнадежно провальной на протяжении последних десятилетий российской внешней политике на постсоветском пространстве. Вслед за Молдавией, Грузией и Украиной РФ теряет Белоруссию.
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США готовят массовую зачистку российских солдат

Пентагон через израильское издание Israel Defense анонсировал ответные действия на недавний таран российским военнослужащими американского бронетранспортера в Сирии, полагает обозреватель Александр Ситников. Вооруженные силы США, по его мнению, якобы готовы повторить массовую зачистку российских наемников, произошедшую в 2018 году.
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Европу настигла новая беда

Европейскую экономику настигла серьезная проблема. Курс евро подскочил на 12 процентов за пять месяцев, поднявшись 1 сентября выше 1,2 доллара впервые с мая 2018 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) видит в укреплении валюты новую беду, пишет Bloomberg.
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Убийство Лоту Гули "перекроит" Украину

Издание «Страна.ua» рассказало, что из-за убийства криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) на Украине начнется борьба за контроль над преступным бизнесом. Предполагаемым убийцей СМИ назвали азербайджанца Хана Ахмедлинского. Сообщалось, что он совершил четыре выстрела в упор.
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Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность

Российские банки увеличили закупку иностранной валюты почти в 18 раз, пытаясь сохранить и преумножить активы в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, сообщает «Царьград». В результате рубль дешевеет, а простой народ беднеет, считает автор статьи.
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Сурков в стихах описал свой рай без кокаина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, в котором описал свой рай без кокаина. Оно опубликовано в новом номере журнала «Русский пионер», говорится в анонсе, опубликованном на сайте издания.
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В ООН дали совет Поклонской

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предложило заместителю главы комитета Госдумы по международным делам Наталье Поклонской направить сведения о прекращении Киевом доступа к воде в Крыму непосредственно в миссию ООН по правам человека на Украине.
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В мире , Владислав Сурков , Надир Салифов , Александр Ситников , Наталья Поклонская , Тарас Дорошкевич , Пентагон , Комитет госдумы по международным делам , Управление ООН по правам человека , ООН , РАН , МВД , Евразийская экономическая комиссия , ЕЦБ , ЕАЭС , РИА Новости , Bloomberg , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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