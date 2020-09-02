Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине захотели создать суд «по преступлениям России» 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине захотели создать суд «по преступлениям РФ»
Фото: Public Domain / Wikimedia
Во время встречи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова и заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова обсуждался вопрос создания суда «по преступлениям России». Об этом сообщает «Укринформ».

«Важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенные РФ в условиях вооруженного конфликта за 6 последних лет на территории Украины (Киев обвиняет Москву в участии в конфликте в Донбассе, российская сторона это отрицает — прим. «Ленты.ру»), а также доказательства в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором "эффективного контроля" над временно оккупированными территориями», — заявил Мамедов.

По его мнению, для «повышения эффективности и объективности судебного разбирательства» нарушений международного гуманитарного права на Украине необходимо создать «гибридный суд», который может иметь и международный элемент.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Путин пообещал дать воду в Крым Путин пообещал дать воду в Крым В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок» В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»
Комментарии 2
В мире , Украина , Алексей Данилов , Гюндуз Мамедов , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение