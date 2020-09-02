На Украине захотели создать суд «по преступлениям РФ»

«Важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенные РФ в условиях вооруженного конфликта за 6 последних лет на территории Украины (Киев обвиняет Москву в участии в конфликте в Донбассе, российская сторона это отрицает — прим. «Ленты.ру»), а также доказательства в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором "эффективного контроля" над временно оккупированными территориями», — заявил Мамедов.

По его мнению, для «повышения эффективности и объективности судебного разбирательства» нарушений международного гуманитарного права на Украине необходимо создать «гибридный суд», который может иметь и международный элемент.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.