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Как Белоруссия может войти в состав России 

Мария Иванова 1 час назад
Как Белоруссия может войти в состав России
Фото: РИА Новости
Журналист Алан Мамиев заявил, что Запад своим давлением на Белоруссию ускорит попадание страны в «широкие объятия» России. Об этом сообщает «Украина.ру».
По версии Мамиева, цель российских властей состоит именно в присоединении Белоруссии.

«Чем сильнее он [Запад — прим.ред.] давит на Лукашенко, тем быстрее состоится слияние путем поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведет эту партию к победе», — заявил журналист.

Как сообщал «Рамблер», в России неоднократно заявляли, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
Президент России Владимир Путин говорил о создании резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко, но выражал надежду, что российские силы не понадобятся Минску. Он подчеркнул, что силы РФ не будут направлены в Белоруссию до тех пор, «пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой».
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Комментарии 2
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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