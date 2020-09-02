Как Белоруссия может войти в состав России 

Журналист Алан Мамиев заявил, что Запад своим давлением на Белоруссию ускорит попадание страны в «широкие объятия» России . Об этом сообщает «Украина.ру».

По версии Мамиева, цель российских властей состоит именно в присоединении Белоруссии.

«Чем сильнее он [Запад — прим.ред.] давит на Лукашенко, тем быстрее состоится слияние путем поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведет эту партию к победе», — заявил журналист.

Как сообщал «Рамблер», в России неоднократно заявляли, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин говорил о создании резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко, но выражал надежду, что российские силы не понадобятся Минску. Он подчеркнул, что силы РФ не будут направлены в Белоруссию до тех пор, «пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой».