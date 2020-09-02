Литва поможет белорусам 

Правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку населения Белоруссии . Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, программа направлена на «оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в университетах Литвы, облегчение в получении виз и интеграции на литовский рынок труда».

Ранее финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии решила оказать Латвия. Польша также представила «план солидарности», который предусматривает помощь белорусам, пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей, программу стипендий для студентов и ученых из Белоруссии, а также облегчение их въезда и доступа на польский рынок труда.

В августе стало известно о финансовой помощи, выделенной гражданскому обществу Белоруссии со стороны Европейского союза . Деньги — 53 миллиона евро — собирались направить через общественные структуры, а не через государственные.