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На Украине избили депутата Верховной Рады 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
На Украине избили депутата Верховной Рады
Фото: MOI of Ukraine, Globallookpress
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».
В среду, 2 сентября, в Киеве неизвестный нанес несколько телесных повреждений депутату Верховной Рады, говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции страны.

«Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия», — уточняется в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 125 УК Украины — «Умышленное легкое телесное повреждение».
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне в правительственном квартале Украины был задержан мужчина с гранатой.
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В мире , Происшествия , МВД , Верховная Рада , Киев
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