«Готовится»: Путин по видео ответит Европе 

21-29 сентября, как сообщал «Рамблер», в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН состоится неделя заседаний высокого уровня. Сегодня организация распространила список лидеров стран, трансляция видеозаявлений которых запланирована в рамках недели.

Согласно ему, в первый день общих прений, 22 сентября, первым выступит лидер Бразилии, вторым — лидер США, третьим — лидер Турции, четвертым — лидер Китая, пятым — лидер Чили, шестым — лидер Кубы, а седьмым — Путин.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сообщил Песков.

Он рассказал, что с инициативой, чтобы главы государств записали видеозаявления, выступила председательствующая сторона в Генассамблее ООН с учетом эпидемиологической ситуации. Официальный представитель Кремля добавил, что выступление в Генассамблее — всегда серьезное выступление, его подготовка требует времени, но оно еще есть.