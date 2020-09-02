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«Готовится»: Путин по видео ответит Европе 

Артём Кульша 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин действительно выступит в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН). Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва».
21-29 сентября, как сообщал «Рамблер», в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН состоится неделя заседаний высокого уровня. Сегодня организация распространила список лидеров стран, трансляция видеозаявлений которых запланирована в рамках недели.
Путин выступит в ООН
Согласно ему, в первый день общих прений, 22 сентября, первым выступит лидер Бразилии, вторым — лидер США, третьим — лидер Турции, четвертым — лидер Китая, пятым — лидер Чили, шестым — лидер Кубы, а седьмым — Путин.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сообщил Песков.

Он рассказал, что с инициативой, чтобы главы государств записали видеозаявления, выступила председательствующая сторона в Генассамблее ООН с учетом эпидемиологической ситуации. Официальный представитель Кремля добавил, что выступление в Генассамблее — всегда серьезное выступление, его подготовка требует времени, но оно еще есть.
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В мире , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , Радиостанция "Говорит Москва"
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