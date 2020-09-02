В вопрос о принадлежности Курил РФ внесли ясность

По словам историка, острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, на которые сейчас претендует Япония, на этих картах закрашены в цвет Российской империи. «Это карты, одна из наиболее явных и убедительных 1796 года», — уточнил Кошкин.

Он отметил, что у японцев есть проблемы с историей и географией, так как в то время даже остров Хоккайдо не принадлежал Японии. «Айны, которые жили на этих островах и на Хоккайдо, при прибытии на эти территории русских землепроходцев, купцов принимали православие, становились подданными России», — добавил ученый.

Ранее сообщалось, что возможный преемник ушедшего в отставку японского премьер-министра, генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга продолжит политику Синдзо Абэ в стремлении заключить мирный договор с Россией, который страны не могут подписать из-за вопроса по Курилам.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.