Украина побила рекорд по умершим от коронавируса 

На Украине , где за минувшие сутки лабораторно подтверждено 2430 случаев заражения коронавирусом, установлен рекорд по числу пациентов с COVID-19, умерших за день. Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

За сутки в стране умерли 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 2710. Предыдущий антирекорд по смертям был установлен в среду, 2 сентября: сообщалось о 51 умершем за сутки, 1 сентября зафиксировали 48 летальных случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209) областях, а также в Киеве (280).

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений имеют отдельные категории лиц.