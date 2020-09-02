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Что стало с Бараком Обамой 

Александр Котлеткин 1 час назад
Первый афроамериканец, ставший президентом США, Барак Обама начал карьеру политика в 1997 году, впервые возглавил страну в 2009-м, а в 2020 году посвящает большую часть времени семье. В Штатах он оказался «своим среди чужих, чужим среди своих» — человек с фамилией африканского и средним именем арабского происхождения, мулат, но не потомок рабов.
Барак Хусейн Обама — сын кенийского студента Барака Хусейна Обамы-старшего и белой американки Стэнли Энн Данхэм. Будущий президент родился в Гонолулу, штат Гавайи.
Обама стал выпускником Колумбийского университета и Школы права Гарвардского университета, после учебы преподавал конституционное право в Чикагском институте юридических наук. В это же время в 1997-2004 годах он избирался в сенат штата Иллинойс. В ноябре 2004-го был избран в Сенат США.
Во время работы в Сенате Обама помог создать законы о регулировании вооружений и контроле за использованием средств госбюджета.
На президентских выборах 2008 года он опередил кандидата-республиканца Джона Маккейна, получив 52,9 процента голосов. В октябре 2009-го получил Нобелевскую премию мира за «экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».
На выборах в 2012 году Обама одержал победу, набрав 51,1 процента голосов, и остался на второй срок.
Обама рассказывал, что после президентства он, наконец, начал хорошо высыпаться, по часу болтать в постели с женой Мишель и спокойно завтракать, писал GQ.
В 2017 году семья Обамы приобрела особняк площадью почти 800 квадратных метров в 15 минутах езды от Белого дома. На территории их нового дома есть сад и огород, где любит работать Мишель.
Всего за полтора года после президентства Обама успел посетить Полинезию, Великобританию, Германию, Шотландию, Италию, ЮАР, Кению, Австралию, Новую Зеландию и Бали.
Во время поездок по городам и странам Обама выступает на различных мероприятиях. Одна его речь стоит около 400 тысяч долларов, деньги он отдает на благотворительность.
Не так давно Барак и Мишель Обама подписали соглашение о сотрудничестве Netflix. Они стали продюсерами проектов сервиса и сами планируют иногда появляться в кадре.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
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В мире , Фото , Джон Маккейн , Барак Обама , Мишель Обама , Гарвардский университет , Сенат США , Netflix , США
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