Медведев жестко ответил японцам по Курилам 

Заявление зампреда Совбеза прозвучало на онлайн-встрече с участниками форума «ОстроVа-2020», который в настоящее время проходит на Сахалине. Медведеву задали вопрос, как он оценивает негативную реакцию со стороны японских властей на любую активность россиян на Курильских островах. Бывший премьер признал, что реакция японцев всегда «сложная», но неизменно не имеющая никакого смысла.

«Мне кажется, что это напрасно», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Россия и Япония всегда будут соседями, поэтому японцам придется смириться с геополитическими и национальными приоритетами Российской Федерации. Принципы, которые были сформированы в отношении «курильского вопроса», останутся неизменными, резюмировал зампред Совета безопасности. Он также подчеркнул, что ему хотелось бы дружить с Японией, поскольку в настоящее время разрабатываются «достаточно неплохие» совместные экономические проекты.