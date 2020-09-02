Министр обороны Белоруссии срочно едет в Москву 

«Участие министра в указанном мероприятии позволит подтвердить приверженность Белоруссии взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — сказано в сообщении белорусского Министерства обороны.