Министр обороны Белоруссии срочно едет в Москву 

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибудет с визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Визит состоится 4 сентября. В столице России Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ходе него министр обороны Белоруссии выступит с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».
«Участие министра в указанном мероприятии позволит подтвердить приверженность Белоруссии взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — сказано в сообщении белорусского Министерства обороны.