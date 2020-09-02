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Министр обороны Белоруссии срочно едет в Москву 

Артём Кульша 50 минут назад
Министр обороны Белоруссии срочно едет в Москву
Фото: РИА Новости
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибудет с визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Визит состоится 4 сентября. В столице России Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ходе него министр обороны Белоруссии выступит с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».

«Участие министра в указанном мероприятии позволит подтвердить приверженность Белоруссии взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — сказано в сообщении белорусского Министерства обороны.

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В мире , Виктор Хренин , Министерство обороны , ШОС , Москва
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