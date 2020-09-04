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В США захотели сделать бесплатным проезд в транспорте 

Lenta.ru и ещё 3 9 минут назад
В США захотели сделать бесплатным проезд в транспорте
Фото: Globallookpress.com
Количество пассажиров упало из-за пандемии коронавируса, поэтому метрополитен Лос-Анджелеса рассматривает возможность отмены платы за проезд на автобусе и поезде, пишет Bloomberg.
Компания LA Metro, обслуживающая самый густонаселенный округ США, хочет пойти на такой шаг, чтобы уменьшить экономическое давление на людей, чьи доходы упали из-за кризиса. Чтобы не допустить сокращения выручки, рассматриваются варианты альтернативного финансирования через государственные гранты или перераспределение доходов от рекламы.
Еще одна проблема касается сотрудников полиции, которые следят за оплатой проезда. В 2017 метрополитен получил жалобу, в которой говорилось о дискриминации чернокожих пассажиров. Если нет тарифов на проезд, то не нужно контролировать их соблюдение, что избавляет и от обвинений в притеснении меньшинств, считают представители метрополитена.
Вашингтон прогнозирует, что такое решение поможет Лос-Анджелесу снизить углеродный след, облегчить экономическую нагрузку на пассажиров и, в конечном итоге, сделать метро более привлекательным для поездок.
В Европе некоторые страны уже решились на такой шаг. Эстония и Люксембург ввели программы бесплатного проезда в общественном транспорте, а Париж объявил о планах сделать проезд бесплатным для несовершеннолетних.
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В мире , Bloomberg , Лос-Анджелес , США
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