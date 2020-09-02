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Огромный питон проглотил кошку и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Огромный питон проглотил кошку и попал на видео
Фото: РИА Новости
Питон задушил и целиком проглотил кошку в Сингапуре. На видео с животным обратило внимание издание Daily Star.
В воскресенье, 30 августа, очевидцы сняли на видео гигантского питона, который задушил и съел кошку. На записи видно, как крупная змея обвилась вокруг тела задушенной ею кошки и начала проглатывать ее, начиная с головы.
Мужчина тыкает змею палкой до тех пор, пока рептилия не утаскивает бездыханную жертву под припаркованную машину, чтобы там спокойно завершить трапезу.
Запись широко распространилась в соцсетях и стала вирусной.
Ранее сообщалось, что питон проглотил двух трехмесячных козлят в индийской деревне Чираккадаву вблизи города Коттаям, штат Керала, и попался. Хозяева хлева обнаружили рептилию, когда пришли покормить коз.
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В мире , Происшествия , Сингапур
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