Огромный питон проглотил кошку и попал на видео 

Питон задушил и целиком проглотил кошку в Сингапуре . На видео с животным обратило внимание издание Daily Star.

В воскресенье, 30 августа, очевидцы сняли на видео гигантского питона, который задушил и съел кошку. На записи видно, как крупная змея обвилась вокруг тела задушенной ею кошки и начала проглатывать ее, начиная с головы.

Мужчина тыкает змею палкой до тех пор, пока рептилия не утаскивает бездыханную жертву под припаркованную машину, чтобы там спокойно завершить трапезу.

Запись широко распространилась в соцсетях и стала вирусной.

Ранее сообщалось, что питон проглотил двух трехмесячных козлят в индийской деревне Чираккадаву вблизи города Коттаям, штат Керала, и попался. Хозяева хлева обнаружили рептилию, когда пришли покормить коз.