Обзор иноСМИ: Турция испугалась российских туристов 

Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздает скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда перед судебном процессом над пособниками террористов, напавших на журналистов в январе 2015 года. Об этом сообщает The Guardian.

В результате нападения братьев Саида и Шерифа Куаши на офис журнала погибли 12 человек, в том числе несколько самых известных карикатуристов Франции

«Мы никогда не заляжем на дно. Мы никогда не сдадимся», — написал глава Charlie Hebdo Лоран Суриссо в редакционной статье, посвященной переизданию карикатуры.

Названа истинная причина действий Эрдогана в Средиземном море

Если бы это решал президент Турции, флот его страны давно бы потопил греческий корабль в Средиземном море: именно этого требовал Реджеп Тайип Эрдоган от своих генералов в споре о запасах природного газа несколько дней назад, пишет DIE WELT.

По версии издания, правда состоит в том, что Эрдоган в первую очередь интересуется не природным газом и его «националистическая риторика» основывается на совершенно ином расчете: президент пытается вернуть популярность среди населения, упавшую из-за проблем в экономике.

Сможет ли Саакашвили вернуться к власти в Грузии

Издание «Cтрана.ua» заявило , что у Михаила Саакашвили есть шансы вернуться к власти в Грузии при «майдановском варианте развития событий».

Перел парламентскими выборами в Грузии (назначены на 31 октября) Саакашвили заявил о планах вернуться на родину. «Cтрана.ua» отмечает, что в западных СМИ на фоне этого уже появились требования провести честные выборы. «В Тбилиси эти и подобные сигналы многие восприняли как прямой намек грузинам из США голосовать за партию Саакашвили», — подчеркивает издание, объясняя, что победа политика создала бы проблему для Москвы.

В Анталье испугались российских туристов

Глава Турецкой ассоциации врачей Синан Адыяман заявил, что курортной Анталье, где находятся тысячи российских туристов, грозит масштабная вспышка коронавируса. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Профессор отметил, что Турция — одна из немногих стран, не требующих от пассажиров тестов на коронавирус.

«Поезжайте в Германию без теста, посмотрим, сможете ли вы пройти. Турция слишком рискует», — предупредил Адыяман.

Королева Елизавата II страдала от психического расстройства

В детстве королева Елизавета II страдала обсессивно-компульсивным расстройством. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на биографический роман The Governess, посвященный учительнице королевских детей Марион Кроуфорд.

Автор книги Венди Холден узнала, что для маленькой Елизаветы было важно, чтобы ручки всегда были разложены на столе на одинаковом расстоянии друг от друга. То же самое она делала с тарелками во время обеда. Будущая королева объясняла, что это ее успокаивает.