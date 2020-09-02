«Вам на коленях надо стоять за фальсификации!» 

«Совершается беззаконие! Наши люди превратились в зверей и терзают своих братьев! Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! Нельзя молчать! Нужно говорить! Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое бурчит, учителя, вам на коленях надо стоять за все фальсификации, за ту ложь, которую вы пихали нашим детям, за этот БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи. — Прим. ред.), за комсомол, за все то, что было… атеистическое! Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови! Они невменяемы!» — заявил он.