«Вам на коленях надо стоять за фальсификации!» 

Власти Белоруссии совершают беззаконие. Об этом, как сообщает Nexta Live, заявил архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Некоторое время назад иерарх Гродненской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ), подразделения Русской православной церкви (РПЦ), архиепископ Артемий во время службы высказался о сложившейся в стране ситуации.
«Совершается беззаконие! Наши люди превратились в зверей и терзают своих братьев! Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! Нельзя молчать! Нужно говорить! Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое бурчит, учителя, вам на коленях надо стоять за все фальсификации, за ту ложь, которую вы пихали нашим детям, за этот БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи. — Прим. ред.), за комсомол, за все то, что было… атеистическое! Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови! Они невменяемы!» — заявил он.