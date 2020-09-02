Протестующие граждане Белоруссии развесили листовки с изображениями «предателей» — учителей, работавших на выборах президента страны. Об этом журналист Константин Придыбайло сообщил в своем телеграме.

Выборы президента, как сообщал «Рамблер», состоялись в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Сегодня Придыбайло опубликовал фотографию листовки, которую «какие-то подонки» повесили недалеко от средней школы №9 в Минске. На ней под надписью «Это предатели — они учат наших детей» размещены снимки директора, заместителя директора и учителей школы, которые входили в состав избирательной комиссии на участке для голосования на выборах президента, располагавшемся на территории учебного заведения.