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В Софии проходят массовые протесты 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В Софии проходят массовые протесты
Фото: РИА Новости
Массовая акция протеста под названием "великое народное восстание" проходит в среду в Софии, в первый день работы Народного собрания (па