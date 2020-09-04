Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shinbun.

Японские читатели оставили возмущенные комментарии под материалом издания.

"Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды — прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все" — написал пользователь kzk.

Россия давно нацелилась на Хоккайдо. Военные базы на четырех "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии , которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России", — заявил пользователь osc.

"Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?" — возмутился пользователь ms4.

Однако не все читатели согласились с такими мнениями.

"Когда Советский Союз вступал в войну с Японией, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца.

Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным", — отметил пользователь puchitomat.

Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.