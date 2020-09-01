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Личный врач Трампа рассказал о его здоровье

Москва24
35 минут назад
Личный врач-президент президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии здоровья американского лидера, передает РИА Новости.
Личный врач Трампа рассказал о его здоровье
Фото: ReutersReuters
Он сообщил, что глава США никогда не переносил острые сердечно-сосудистые заболевания. Конли подчеркнул, что Трамп полностью здоров.
"У меня нет никаких опасений относительно его способности справляться с его жестким графиком", – добавил личный врач президента США.
Конли сообщил, что рассказал о состоянии здоровья американского лидера по его личной просьбе. Это связано с публикацией книги корреспондента New York Times, отрывок из которой привел телеканал CNN.
В нем сообщалось, что в ноябре 2019 года Трамп посещал медицинский центр Уолтера Рида. Тогда же вице-президент Майк Пенс получил поручение временно занять пост президента США в случае необходимости.
Уточнялось, что такие действия могут быть предприняты, если американскому лидеру понадобятся сложные медицинские процедуры. CNN уточнил, что корреспондент не привел никаких конкретных доказательств, кроме своего личного знания данной информации.
Сам Трамп назвал эти сообщения фейковыми. В Белом Доме заявляли, что президент США проходил плановое обследование.
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