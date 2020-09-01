В США ликвидировали «российскую сеть дезинформации»

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Facebook удалил фейковые аккаунты, "связанные с российскими оперативниками", которые привлекали американских журналистов для создания дезинформирующих материалов о предстоящих президентских выборах в США , сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление компании.

Сеть состояла из 13 профилей и двух страниц, она находилась "на ранних стадиях привлечения аудитории", рассказали в Facebook.