В США ликвидировали «российскую сеть дезинформации»

Facebook удалил фейковые аккаунты, "связанные с российскими оперативниками", которые привлекали американских журналистов для создания дезинформирующих материалов о предстоящих президентских выборах в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление компании.
Сеть состояла из 13 профилей и двух страниц, она находилась "на ранних стадиях привлечения аудитории", рассказали в Facebook.
По данным компании, американские журналисты писали по заказу "российских оперативников" статьи, ориентированные на аудиторию с левыми политическими взглядами. Данные статьи были посвящены президентской кампании кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, политике действующего главы страны США Дональда Трампа и расовой несправедливости, указано в сообщении.