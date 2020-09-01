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Facebook ликвидировал «российскую сеть дезинформации» 

Газета.Ru и ещё 2 12 минут назад
В США ликвидировали «российскую сеть дезинформации»
Фото: Reuters
Facebook удалил фейковые аккаунты, "связанные с российскими оперативниками", которые привлекали американских журналистов для создания дезинформирующих материалов о предстоящих президентских выборах в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление компании.
Сеть состояла из 13 профилей и двух страниц, она находилась "на ранних стадиях привлечения аудитории", рассказали в Facebook.
По данным компании, американские журналисты писали по заказу "российских оперативников" статьи, ориентированные на аудиторию с левыми политическими взглядами. Данные статьи были посвящены президентской кампании кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, политике действующего главы страны США Дональда Трампа и расовой несправедливости, указано в сообщении.
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В мире , Интернет , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post
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